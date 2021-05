Toro News Award 2020/2021: vince Belotti, è il miglior granata della stagione

È Andrea Belotti il miglior granata della stagione secondo i lettori di Toro News. Il capitano granata è risultato il più votato di partita in partita ed ha conquistato un totale di cinquanta punti. Seconda posizione per Wilfried Singo che,...

Redazione Toro News

È Andrea Belotti il miglior granata della stagione secondo i lettori di Toro News. Il capitano granata è risultato il più votato di partita in partita ed ha conquistato un totale di cinquanta punti. Seconda posizione per Wilfried Singo che, nonostante un finale di stagione in calo, ha potuto contare su un importante tesoretto accumulato nella prima parte del campionato. È invece di Gleison Bremer il gradino più basso del podio.

LAZIO - Podio solamente sfiorato da Salvatore Sirigu, giudicato di gran lunga il migliore in campo contro la Lazio grazie ai voti dei lettori su Twitter e Instagram. Dietro al portiere, per quanto riguarda la gara contro i biancocelesti, ci sono Armando Izzo e Nicolas Nkoulou.

LA PREMIAZIONE - Andrea Belotti si aggiudica quindi la quarta edizione del Toro News Award. Si tratta del secondo successo per il Gallo, che aveva già trionfato nel 2018/2019, l'annata dei 63 punti con Mazzarri in panchina. Il centravanti granata diventa quindi l'unico giocatore ad ottenere per due volte questo riconoscimento e sarà premiato in settimana. Completano l'albo d'oro Nicolas Nkoulou (2017/2018) e Salvatore Sirigu (2019/2020).

LE REGOLE - Ai calciatori, in base al numero di voti, sono stati attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che ha conquistato più punti si aggiudica il Toro News Award 2020/2021. In questo caso, come detto, si tratta di Andrea Belotti: 50 punti per il capitano granata.

LA CLASSIFICA DEFINITIVA

50 PUNTI: Andrea Belotti

32 PUNTI: Wilfried Singo

28 PUNTI: Gleison Bremer

27 PUNTI: Salvatore Sirigu

24 PUNTI: Cristian Ansaldi

14 PUNTI: Sasa Lukic, Rolando Mandragora e Nicolas Nkoulou

10 PUNTI: Simone Zaza

8 PUNTI: Antonio Sanabria, Mergim Vojvoda

7 PUNTI: Alessandro Buongiorno e Armando Izzo

6 PUNTI: Federico Bonazzoli

3 PUNTI: Simone Verdi e Simone Edera

2 PUNTI: Soualiho Meïté e Lyanco

1 PUNTO: Karol Linetty, Jacopo Segre e Amer Gojak

L’ALBO D’ORO DEL TORO NEWS AWARD

2017/2018: Nicolas Nkoulou

2018/2019: Andrea Belotti

2019/2020: Salvatore Sirigu

2020/2021: Andrea Belotti