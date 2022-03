Toro News Award 2021/2022: Berisha MVP contro l’Inter, Bremer superato in volata

Prosegue il TN Award 2021/2022: i risultati dopo la partita contro l'Inter

Nel pareggio per 1-1 del Torino contro l'Inter sono due i principali protagonisti, secondo il risultato del sondaggio di Toro News. Da una parte Etrit Berisha, decisivo in più di un'occasione con le sue parate, dall'altra il perno della difesa Gleison Bremer. Nel testa a testa la spunta il portiere albanese, migliore in campo con una preferenza espressa dal 59% dei votanti. Il brasiliano invece è stato scelto dal 56% dei votanti come migliore e si piazza quindi per pochissimo al secondo posto. Terzo Josip Brekalo, che con il punto guadagnato mantiene per una sola lunghezza la testa della classifica generale, respingendo l'assalto di Bremer. Berisha invece ottiene i primi 5 punti in graduatoria e va ad affiancare Cristian Ansaldi.