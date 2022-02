Toro News Award 2021/2022: Bremer il migliore nel derby. Segue Brekalo

Prosegue il TN Award 2021/2022: i risultati dopo la partita contro la Juventus

Come di consueto, dopo ogni partita di campionato del Torino, chiediamo ai lettori di Toro News, con il Toro News Award - premio che a fine stagione decreterà chi ha avuto il miglior rendimento stagionale - di votare i due migliori granata in campo dell'ultimo turno di Serie A. Questa volta, la partita in questione è il Derby della Mole disputato venerdì sera con la Juventus all'Allianz Stadium, terminata 1-1. Ad aggiudicarsi il titolo di migliore in campo tra i granata è Gleison Bremer scelto da 574 votanti su 807 totali: il difensore granata è riuscito ad annullare nuovamente Dusan Vlahovic. Secondo posto invece per Josip Brekalo, scelto da 403 lettori, autore dell'assist per il gol del pareggio del Torino. Terzo gradino del podio per il Gallo Belotti con 316 voti, tornato subito al gol alla sua prima gara da titolare dopo l'infortunio.