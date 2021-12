Toro News Award 2021/2022: Lukic il migliore contro il Bologna, segue Pobega

Prosegue il TN Award 2021/2022: i risultati dopo la partita contro il Bologna

Come di consueto, dopo ogni partita di campionato del Torino, chiediamo ai lettori di Toro News, con il Toro News Award - premio che a fine stagione decreterà chi ha avuto il miglior rendimento stagionale - di votare i due migliori granata in campo dell'ultimo turno di Serie A. Questa volta, la partita in questione è quella di domenica all'Olimpico Grande Torino contro il Bologna. Ad aggiudicarsi il titolo di migliore in campo è Lukic, scelto da 531 votanti su 661 totali, il serbo con 5 punti sale al quarto posto nella classifica generale. A seguire, il secondo giocatore che più è piaciuto ai lettori di Toro News è Pobega, con 228 voti totali a suo favore: il centrocampista triestino raggiunge così Bremer in seconda posizione. All'ultimo gradino del podio, invece, troviamo Sanabria con 194 voti: il paraguaiano stacca Praet e va a quota 10 punti in classifica.