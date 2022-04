Toro News Award 2021/2022: Lukic il migliore contro lo Spezia, Ricci secondo

Prosegue il TN Award 2021/2022: i risultati dopo la partita contro lo Spezia

Come di consueto, dopo ogni partita di campionato del Torino, chiediamo ai lettori di Toro News, attraverso il Toro News Award - premio che a fine stagione decreterà chi ha avuto il miglior rendimento stagionale - di votare i due migliori granata in campo dell'ultimo turno di Serie A. Nel match di sabato contro lo Spezia è risultata decisiva la doppietta di Sasa Lukic per il 2-1 finale in favore dei granata. Ed è proprio il centrocampista serbo ad essere stato votato come il migliore in campo da parte dei nostri lettori con ben 518 preferenze che equivalgono all'87,95% del totale dei votanti. Al secondo posto troviamo Samuele Ricci che ha raccolto 213 voti. Sul gradino più basso del podio c'è spazio invece per Demba Seck, scelto per 190 volte dai lettori di Toro News. Un piazzamento che consente all'ex Spal di guadagnare il suo primo punto in questa speciale classifica.