Toro News Award 2021/2022: Praet il migliore contro l’Atalanta, segue Lukic

Secondo i votanti al sondaggio Toro News Award, il migliore in campo a Bergamo è stato Dennis Praet

Come al solito, dopo ogni partita del Torino, Toro News chiede ai suoi lettori, tramite il sondaggio Toro News Award - premio che a fine anno determinerà chi ha avuto il miglior rendimento stagionale - di indicare chi, secondo loro, è stato il migliore in campo. La partita in questione è il 4-4 di mercoledì sera, 27 aprile, contro l'Atalanta: per il 69% dei votanti (vale a dire 332 persone su un totale di 477) ha eletto Dennis Praet come miglior giocatore in campo. Al secondo posto, segue Sasa Lukic, con una percentuale a suo favore del 64%. Con 103 voti, invece, Gleison Bremer si aggiudica il terzo posto. Un punto che consente in questo modo al brasiliano di mantenere il primato in questa classifica.