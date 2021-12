Toro News Award 2021/2022: Vanja il migliore con il Cagliari, segue Pobega

Prosegue il TN Award 2021/2022: i risultati dopo la partita contro il Cagliari

Come di consueto, dopo ogni partita del Torino, torna l'appuntamento con il Toro News Award , il premio che a fine anno decreterà il granata che avrà avuto il miglior rendimento stagionale. Ad aggiudicarsi la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 con la migliore prestazione contro il Cagliari, secondo i nostri votanti, è stato Vanja Milinkovic-Savic : l'estremo difensore granata ha vinto con 225 preferenze. Prima di subire il gol del pareggio da Joao Pedro, Vanja era stato autore di un grandissimo intervento su un colpo di testa proprio del numero 10 sardo. Secondo posto invece per Tommaso Pobega scelto da 208 dei 530 votanti totali, che guadagna 3 punti. Ultimo gradino del podio infine per Gleison Bremer , che si aggiudica il terzo posto con 182 preferenze.

LE REGOLE - Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2021/2022 succedendo nell’albo d’oro ad Andrea Belotti, campione dell'edizione 2020/2021. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).