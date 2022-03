Toro News Award 2021/2022: vota il miglior granata della stagione!

Vota i due migliori granata della partita di ieri tra Torino e Inter valida per la 29^ giornata di Serie A

Il Torino si deve accontentare di un punto nella sfida casalinga contro l'Inter nonostante sia rimasto in vantaggio fino al 93'. Una gara caratterizzata da molte proteste per un mancato rigore in favore del Toro per un chiaro fallo di Ranocchia ai danni di Belotti nel primo tempo. Dopo questa partita - valida per la 29^ giornata di Serie A - torna, come di consueto, il Toro News Award, il sondaggio lungo tutta una stagione in cui viene eletto il miglior giocatore granata del campionato.