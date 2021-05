Toro, Nicola tra il 4 maggio ed il calore dei tifosi: “È il contesto ideale”

Il tecnico del Toro scatenato con i tifosi: tra il 4 maggio ed il calore dei tifosi, contro il Parma i granata avranno una carica in più

NICOLA - La posta in palio, come detto, è molto alta ma le condizioni psicofisiche affinché Belotti e compagni arrivino all'Olimpico Grande Torino con il vento in poppa ci sono tutte. A partire dal ritrovato calore dei tifosi, che ieri pomeriggio si sono ritrovati in oltre 500 fuori dai cancelli del Filadelfia per trasmettere la propria vicinanza e la propria carica a tutti i giocatori. Un'atmosfera elettrizzante quella che si è creata in pochi minuti fuori dal Fila, con Nicola che ha guidato la squadra fuori dai cancelli dell'impianto e ha partecipato attivamente da vero capopopolo ai cori dei tanti tifosi presenti dimostrando ancora una volta il suo grande attaccamento alla gente e ai colori granata. "Abbiamo tifosi che ci stanno facendo sentire il loro calore - ha detto il tecnico in conferenza stampa - che per noi è importante, e una società che non ci sta facendo mancare nulla. Questo è il contesto ideale per esprimere le nostre qualità".