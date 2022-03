Toro, occhio a Soriano: contro i granata è spesso ispirato. E De Silvestri è sempre lui

Il Toro incontrerà al Dall’Ara ben quattro ex granata: Bonifazi, Soriano, De Silvestri e Mihajilovic. I primi due sono stati quasi due meteore, gli altri invece hanno e avranno sempre un posto nel cuore dei tifosi granata

BONIFAZI E SORIANO: DUE GRANATA DI PASSAGGIO - Bonifazi arrivò al Toro in seguito al fallimento del Siena. Giocò nella Primavera in cui vinse il campionato con Moreno Longo allenatore e Simone Edera compagno di squadra. Andò in prestito al Benevento, alla Casertana e alla SPAL. Nel 2017 tornò in granata, ma colpito dagli infortuni, si rese disponibile per Mihajilovic solo nella seconda parte di stagione, sostituendo Nkoulou in qualche partita. Venne ancora rimandato in prestito a Ferrara da dove rientrò per partecipare alla prima partita di Europa League nel 5-0 contro lo Shakhtyor. Ma dal gennaio successivo lasciò il Torino, trovando continuità solo nell’Udinese. Soriano arrivò dal Villareal nel capoluogo piemontese alla fine dell’agosto del 2018 con molte speranze. Dopo appena dodici presenze e una rete (in Coppa Italia con il Sudtirol) nel mercato invernale passò al Bologna, dove tuttora è uno dei perni della squadra. In granata non ha lasciato un grande ricordo e il suo addio fu indolore. Ma in maglia rossoblù è rinato: da notare che Soriano (11 presenze e nessun gol con il Torino nel campionato 2018/19) ha fornito un assist vincente in ognuna delle ultime due gare casalinghe di Serie A contro i granata. Contro nessuna formazione ha servito più passaggi vincenti nel massimo campionato.