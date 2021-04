Toro, oggi al Filadelfia la ripresa degli allenamenti in vista del Parma

Oggi la squadra di Nicola inizierà a preparare allo stadio Filadelfia la sfida di lunedì contro i ducali

Quest'oggi il Torino scenderà in campo allo stadio Filadelfia per iniziare a preparare la partita contro il Parma. La gara contro i ducali è in programma lunedì alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Questa mattina alle ore 11 è prevista anche la partita della formazione Primavera del Toro che affronterà i pari età dell'Empoli nel recupero della 13^ giornata del campionato Primavera 1. La gara la potrete seguire con la nostra diretta testuale.