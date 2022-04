Toro, ora puoi contare su Pellegri: segnali incoraggianti contro il Milan

Con il Milan segnali incoraggianti da Pellegri. E Juric lo coccola in conferenza stampa: "Diventerà ancora più forte con la maturazione"

Quel duello vinto con Tomori in campo aperto ha tenuto tutto l'Olimpico col fiato sospeso, perché avrebbe potuto risolvere il match in favore del Toro. Pietro Pellegri ha mostrato segnali incoraggianti nello spezzone di partita contro la squadra che l'ha lasciato andare a gennaio. Per merito di un programma personalizzato che gli è costato qualche esclusione dai convocati, i problemi fisici sembrano alle spalle e Juric lo ha sottolineato sia nel pre che nel post Milan. "Oggi è entrato molto bene, poteva fare anche gol, io da lui mi aspetto che cresca pian piano, sperando che non abbia infortuni e diventi un centravanti importante" ha dichiarato il tecnico croato, che Pellegri lo ha fatto debuttare a 15 anni e 280 giorni.