Toro, Pezzuto torna ad arbitrare i granata dopo le polemiche col Frosinone

Un unico precedente nel 2018 che sorride ai granata: vittoria casalinga per 3-2 sul Frosinone, ma anche qualche episodio dubbio

Redazione Toro News

Il prossimo match del Torino contro l'Udinese, che chiuderà la tredicesima giornata lunedì 22 novembre alle 20.45, verrà arbitrato da Ivano Pezzuto, fischietto della sezione di Lecce. Il direttore di gara leccese ha diretto solo una volta i granata in Serie A nella stagione 2018/2019, non senza qualche polemica circa il suo operato, quando la squadra allora allenata da Walter Mazzarri vinse in casa per 3-2 contro il Frosinone.

IL PRECEDENTE - Prima di Toro-Udinese, l'unica altra partita in cui i granata sono stati arbitrati da Pezzuto risale al 5 ottobre 2018, quando i ragazzi di Walter Mazzarri ebbero la meglio in casa sul Frosinone. Dopo essersi portato sul doppio vantaggio con le reti di Rincon e Baselli, il Torino si fa rimontare da Goldaniga e Ciano; a risolvere la contesa ci pensa Berenguer a 20' dal triplice fischio. In quell'occasione Pezzuto estrae 3 cartellini gialli per parte: tra le fila granate vengono ammoniti Sirigu, Izzo e Meité, nei ciociari invece Ciano, Hallfredsson e Krajnc.

L'EPISODIO - Se il risultato finale aveva soddisfatto il Torino, lo stesso non si può dire della condotta arbitrale di Pezzuto. Considerato all'epoca ancora troppo acerbo per il palcoscenico della Serie A (era solo la sua terza partita diretta nella massima categoria), il fischietto leccese era finito sotto la lente di ingrandimento in particolare in occasione del gol del 2-1 di Goldaniga per il Frosinone, che aveva di fatto riaperto la gara: sembrava evidente, infatti, la carica irregolare di Chibsah su Sirigu (anche ammonito per proteste) subito prima della rete del difensore ciociaro.