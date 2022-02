Toro, Pjaca ora deve tornare ad essere decisivo: si valuta anche il suo futuro

Il trequartista croato nelle ultime partite di campionato non è riuscito ad incidere: Juric ha bisogno di lui dopo aver perso Praet per il resto della stagione

Luca Sardo

Marko Pjaca deve tornare a fare la differenza. Nelle ultime partite in cui è stato chiamato in causa, il trequartista croato non è stato in grado di incidere come aveva fatto vedere nella prima parte di stagione: con il Venezia - match in cui è stato schierato da Juric dal primo minuto dopo quasi un mese dall'ultima volta - Pjaca è stato autore di una prestazione anonima. Ora Ivan Juric ha bisogno di ritrovare il giocatore che ha voluto fortemente portare a Torino: "Mi aspetto tanto, tanto, tanto. Marko lo conosco bene, volevo portarlo già all’Hellas: nella sua vita ha avuto tanta sfortuna, però lo scorso anno ha ritrovato continuità al Genoa" aveva detto il tecnico croato ad inizio stagione parando proprio di Pjaca.

GERARCHIE - L'infortunio di Dennis Praet che molto probabilmente lo terrà lontano dal campo fino alla fine della stagione (QUI i dettagli), si può dire abbia liberato un posto sulla trequarti granata. Complici anche i diversi problemi fisici di Pjaca, prima dell'infortunio di Praet la coppia titolare dietro alle spalle della punta era solitamente formata dal belga e da Josip Brekalo. Ora il numero 11 avrà l'occasione per rilanciarsi e conquistarsi una maglia titolare, nonostante al momento Juric lo consideri come vice Brekalo da utilizzare nella seconda frazione di gioco come arma in più (in questo modo fu decisivo nel girone di andata nel match con il Sassuolo al Mapei Stadium vinto per 1-0 e la gara successiva con la Lazio pareggiata 1-1).

RISCATTO - A tener banco è anche la questione legata al riscatto del trequartista croato. Il numero 11 è arrivato al Torino in prestito con diritto di riscatto: se il club granata volesse dunque acquistarlo a titolo definitivo dovrebbe versare nella casse della società a cui appartiene il cartellino del giocatore (ovvero la Juventus) 6 milioni di euro. Al momento però il Toro ha diversi giocatori in prestito. Da Mandragora e Ricci (in prestito con obbligo di riscatto) a Praet e Brekalo passando dallo stesso Pjaca, Pellegri e Fares: se il Toro dovesse decidere di esercitare il diritto e acquistarli tutti, andrebbe a spendere una cifra vicina ai 60.5 milioni di euro. E' chiaro quindi che la società dovrà fare delle valutazioni e - in base a questa seconda parte di stagione - si deciderà il futuro di Marko Pjaca.