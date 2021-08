Toro, quest’oggi inizia il campionato Primavera: i granata affrontano la Roma

Alle ore 11 la formazione Primavera del Torino inizierà il suo campionato affrontando i pari età giallorossi

Nella giornata di oggi è in programma l'esordio in campionato della formazione Primavera del Torino. I granata di Federico Coppitelli alle ore 11 scenderanno in campo contro la Roma per la prima giornata del campionato Primavera 1. Il match potrà essere seguito qui su Toro News con la diretta testuale aggiornata minuto per minuto e un ampia copertura pre e post partita.