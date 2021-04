Toro, Sanabria prende la mira: contro l’Udinese può battere il record di Falque

La partenza promettente dell’attaccante lo mette di fronte ad un possibile primato: il nome da battere si chiama Iago Falque

Gualtiero Lasala

Tra poche ore andrà in scena Udinese-Torino, partita molto importante per i granata che sono in cerca di continuità. Tra i giocatori su cui Davide Nicola fa affidamento c’è anche Tony Sanabria, acquisto di gennaio che dopo un calvario-Covid durato circa un mese, è sceso in campo lasciando decisamente il segno. E questo suo impatto molto positivo, lo mette di fronte anche ad alcuni record da battere.

4 GOL - Il bottino di Sanabria con la maglia granata è decisamente ottimo: in 5 partite è riuscito a realizzare quattro gol ed un assist, rendendosi attivo in 5 delle 8 reti messe a segno dalla squadra granata con lui in campo. Un ruolino di marcia del genere è assolutamente tra i migliori visti con i colori granata negli ultimi anni. Ed ora Sanabria può addirittura arrivare ad essere il giocatore più veloce a realizzare 5 reti con la maglia del Torino.

FALQUE - Correva l'anno 2016, Iago Falque aveva appena cominciato la sua lunga esperienza con il Torino. Le sue prime partite furono esaltanti, tanto che gli ci vollero soltanto 7 partite per arrivare a 5 gol realizzati. Il giocatore spagnolo è stato il più rapido da quando ci sono i tre punti a vittoria, un primato non ancora eguagliato da nessun'altro giocatore granata. Proprio per questo motivo, contro l'Udinese, Antonio Sanabria avrà l'opportunità di battere questo record, realizzando il suo quinto gol in sole 6 partite.