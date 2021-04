Toro, seduta mattutina al Fila: analisi video e programma tecnico per i granata

I granata di Nicola sono scesi in campo questa mattina per continuare la preparazione in vista dell'impegno col Napoli di lunedì pomeriggio

Redazione Toro News

Continua la preparazione della squadra di Nicola in vista della gara col Napoli in programma lunedì pomeriggio alle 18.30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Belotti e compagni questa mattina allo stadio Filadelfia hanno svolto - dopo l'analisi tattica al video - un programma tecnico con esercitazioni a tema. Il Torino tornerà in campo domani alla vigilia della gara con la squadra allenata da Rino Gattuso.