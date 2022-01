Toro, con il Sassuolo 9° gol subito negli ultimi 15′. Così serve uno come Ricci

Con la rete subita dal Sassuolo, sale a 9 il totale dei gol incassati nell'ultimo quarto d'ora: difficile parlare di casualità

Tra le poche cose che si possono rimproverare al Torino di Ivan Juric ci sono una serie di disattenzioni che, un po' per sfortuna e un po' per il cinismo degli avversari, sono costate care a livello di punti persi. Ed è successo soprattutto negli ultimi quarti d'ora, in cui il Torino ha incassato ben 9 dei 21 gol (42%) complessivamente subiti in campionato. Il gol di Raspadori, quindi si aggiunge ad una lunga lista e nove indizi fanno una prova: nonostante una serie di prestazioni sempre positive, difficilmente i granata sono riusciti a vivere dei finali di partita tranquilli.

I PRECEDENTI - Juric non è ancora riuscito a trovare la causa del problema, che si è presentato già contro l'Atalanta nella prima giornata di campionato, quando il gol di Piccoli al 93' tolse ai granata un punto che gli stava persino stretto. Poi con Lazio e Venezia, quando due errori individuali di Djidji fornirono alle squadre avversarie l'occasione di pareggiare due partite in cui il Torino aveva già pregustato il sapore della vittoria. Con il derby e la sconfitta di Napoli arriviamo a quota cinque, di cui quattro consecutivi. E se le reti di Caicedo (Genoa), Forestieri (Udinese) ed Orsolini del Bologna (81', 77' e 79') non hanno impedito al Toro di conquistare i tre punti, l'ultima di Raspadori (88') rischia di essere un bel rimpianto per la classifica.

LE CAUSE - Difficile determinare una causa univoca. Contribuisce sicuramente il forte dispendio di energie dato dal tipo di gioco di Juric, che richiede aggressività costante e uno sforzo sia mentale che fisico: è legittimo e pure prevedibile che i granata possano accusare momenti di appannamento nei finali di partita. Nei periodi in cui il Toro è stato in emergenza di uomini, poi, Juric non ha potuto neanche dare la scossa con le alternative: uno svantaggio non da poco. Un'altra ipotesi riguarda l'assenza di un vero regista, che sia in grado di congelare il pallone e dettare i tempi del possesso: una volta uscito Mandragora contro il Sassuolo, il Torino non è più riuscito a gestire la sfera come prima. Ecco dunque che per questo può essere utile un profilo come Samuele Ricci dell'Empoli, per il cui arrivo il club granata sta lavorando. Condiamo tutto con una spolverata di cattiva sorte e il gioco è fatto, nove indizi fanno una prova: l'ultimo quarto d'ora si sta rivelando, spesso e volentieri, l'incubo dei granata.