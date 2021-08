Toro, sono i giorni di Belotti: il Gallo atteso oggi in città, si decide il futuro

In programma tampone e visite mediche, domani il Gallo dovrebbe essere al Fila per il primo allenamento

Alberto Giulini

Archiviata la vittoria all’Europeo e trascorse le relative settimane di vacanza, Andrea Belotti è pronto a rimettersi al lavoro. Il Gallo è infatti atteso a Torino nella giornata di oggi per riprendere l’avventura con i granata e chiarire quello che sarà il futuro.

IL PROGRAMMA - Salvo cambi di programma, il capitano granata è atteso oggi in città. Ad attendere Belotti l’ormai consueto tampone e le visite mediche di rito per iniziare la preparazione. Per il lavoro sul campo bisognerà invece attendere domani, quando il Gallo dovrebbe essere al Filadelfia per il primo allenamento della nuova stagione. Un’occasione per ritrovare vecchi e nuovi compagni, conoscere di persona il nuovo allenatore ma soprattutto definire il futuro.

IL CONFRONTO - La situazione del Gallo è ormai cosa nota: un solo anno di contratto con il Toro, una proposta di prolungamento a cifre importanti e diverse squadre che seguono interessate l’attaccante. Il rientro in città sarà soprattutto l’occasione per un confronto con Juric, che su Belotti si è espresso in modo molto chiaro e senza nascondersi dietro le solite dichiarazioni di facciata. “Deve essere sicuro e disposto a dare tutto. Se dobbiamo aspettare, vedere... No, preferisco out” le parole del tecnico riportate dal Corriere della Sera.

LE OFFERTE - Sul piatto - come raccontato - c’è un offerta di prolungamento a circa 4 milioni a stagione, ma anche lo Zenit è pronto a fare sul serio. Il club russo è alla ricerca di un centravanti e sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore con un solo anno di contratto, ma il Gallo non sembrerebbe convinto dall’ipotesi di trasferirsi in Russia, nonostante la possibilità di giocare la Champions. Il futuro di Belotti sarà quindi tutto da scrivere: Juric ed il Toro attendono una risposta definitiva in tempi brevi.