Toro, sospiro di sollievo per Pellegri: gli esami escludono lesioni ai legamenti

Si tratta solo di un lieve trauma distorsivo, ma con ogni probabilità l'attaccante classe 2001 salterà la trasferta di Genova

Dopo la mancata convocazione per la partita contro l'Inter, in casa granata c'era apprensione per le condizioni di Pietro Pellegri. Gli esami strumentali però hanno escluso lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro, per l'attaccante classe 2001 si tratta solamente di un lieve trauma distorsivo; allenamento differenziato ieri per l'ex Monaco e Milan, che con ogni probabilità salterà l'incrocio di campionato con il Genoa, squadra che lo aveva fatto esordire in Serie A nel dicembre del 2016 a soli 15 anni. Lo stop non dovrebbe comunque essere lungo, scongiurata l'ipotesi di un infortunio grave per un ragazzo che in carriera, purtroppo, ne ha già dovuti affrontare tanti. Intanto, il reparto attaccanti granata ritrova Simone Zaza, che è rientrato in campo dopo lo stop per febbre che lo aveva costretto a dare forfait contro l'Inter.