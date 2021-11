Toro-Udinese, riecco Padelli: tra alti e bassi, per lui 100 presenze in granata

Il portiere dei friulani torna a Torino, dove ha giocato per 4 stagioni; l'altro ex del match è Mandragora, ancora fuori per infortunio

Redazione Toro News

Un ex per parte lunedì 22 novembre alle 20.45 quando il Torino ospiterà l’Udinese nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A, partita fondamentale per i granata per tornare a fare punti dopo la sconfitta di La Spezia prima della sosta; i friulani di Gotti, invece, arriveranno a Torino forti della vittoria in rimonta contro il Sassuolo nel turno precedente. Sono due gli ex della gara e quasi certamente non scenderanno in campo: Rolando Mandragora, è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio rimediato contro il Napoli; dall’altra parte c’è Daniele Padelli, portiere ex granata trasferitosi all’inizio di questa stagione a Udine (dove aveva già giocato dal 2011 al 2013) dall’Inter per fare da secondo all’ex Verona Marco Silvestri che, a meno di indisponibilità dell’ultimo minuto, sarà titolare.

EX UDINESE – Cresciuto nelle giovanili del Genoa, dove fa anche il suo esordio in Serie A nel 2014 a 17 anni, Mandragora si trasferisce in Serie B al Pescara nel 2015 per poi essere acquistato la stagione successiva dalla Juventus. Con i bianconeri, a causa di infortuni e ricadute, colleziona solo una presenza, e viene ceduto in prestito al Crotone: in maglia rossoblù le cose vanno meglio, e il centrocampista diventa titolare mettendo insieme 36 presenze e 2 gol nella stagione 2017/2018. L’Udinese lo acquista a titolo definitivo nel 2018, ma nel contratto viene inserita una clausola che consente alla Juve di riacquistarlo; la clausola viene esercitata nell’ottobre del 2020, ma il giocatore viene lasciato in prestito a Udine. Nel febbraio del 2021 Mandragora passa al Torino con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, e con i granata si ritaglia subito un ruolo da protagonista anche grazie all’apprezzamento del tecnico Davide Nicola, che l'ha voluto fortemente con sè sotto la Mole, dopo averlo conosciuto proprio in Friuli. Il primo gol con la maglia granata arriva il 7 marzo 2021 nella sconfitta esterna del Toro in casa del Crotone.

EX TORO – Arrivato a Torino nel 2013 proprio dall’Udinese (che lo aveva acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria dopo vari prestiti), Daniele Padelli diventa subito il portiere titolare granata, complice anche la lunga squalifica per calcioscommesse inflitta a Gillet. Con il Toro gioca sia in campionato sia nella bella cavalcata del 2015 in Europa League, conclusasi immeritatamente agli ottavi di finale con la sconfitta nella doppia sfida contro lo Zenit San Pietroburgo. Ricordato spesso (ingenerosamente) per l’incredibile autogol realizzato in occasione della partita contro l’Empoli del 6 maggio 2015, Padelli perde la maglia da titolare nella stagione 2016/2017 a causa dell’arrivo di Joe Hart dal Manchester City, e a fine anno passa all’Inter in qualità di vice-Handanovic: il suo bilancio in maglia granata è di 100 presenze e 132 gol subiti. Solo 4 presenze per lui in nerazzurro dal 2017 al 2021, anno in cui decide di tornare all’Udinese per fare il secondo di Marco Silvestri, arrivato dal Verona; non è ancora arrivato “l’esordio-bis” con i friulani.