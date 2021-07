Toro, ultimo giorno a Santa Cristina: seduta mattutina e partenza per Rennes

Questa mattina i granata di Juric scenderanno in campo alle ore 9.30 per poi partire per Rennes, città in cui Izzo e compagni sfideranno sabato la squadra francese

Redazione Toro News

Ultimo allenamento per il Torino di Ivan Juric che questa mattina svolgerà la seduta mattutina a partire dalle 9.30 al campo "Mulin da Coi". Dopo l'allenamento la squadra partirà per Rennes: i granata sabato sfideranno in amichevole proprio la squadra francese. Come di consueto potrete seguire la diretta testuale dell'allenamento qui su Toro News con tutti gli aggiornamenti dai nostri inviati nel ritiro granata a Santa Cristina.