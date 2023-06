Toro, un solo gol da attacchi diretti: perché? Manca l’attacco alla profondità

TURIN, ITALY - JUNE 03: Torino FC head coach Ivan Juric issues instructions during the Serie A match between Torino FC and FC Internazionale at Stadio Olimpico di Torino on June 3, 2023 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Nel corso del campionato 2022/2023 il Torino ha segnato un solo gol derivante da attacchi diretti: in Serie A soltanto la Sampdoria ha fatto peggio. Mentre squadre come Milan, Sassuolo e Fiorentina, contano dagli 80 ai 70 attacchi diretti. Ma cosa sono gli attacchi diretti? Si tratta di attacchi (tiri o comunque azioni terminate con una giocata in area) che si sono sviluppati prevalentemente in verticale, ovvero con almeno la metà dei passaggi indirizzati verso la porta avversaria. In sostanza, l'opposto degli attacchi costruiti con manovre lunghe e principalmente in orizzontale. Non sono necessariamente dei contropiede, anzi, può essere una manovra che parte dal portiere, ma che con 4-5 passaggi, quasi tutti in verticale, va diretta in porta. Perché il Toro tende a produrre così poche situazioni di questo tipo? Analizziamo i motivi.