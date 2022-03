Toro, Vanja ancora ai box: Berisha verso la conferma tra i pali contro l’Inter

Milinkovic-Savic non ha ancora ripreso ad allenarsi dopo l'infortunio: l'albanese verso la titolarità. E intanto Juric valuta

Alberto Giulini

Dopo la buona prova contro il Bologna, Etrit Berisha vede più vicina la conferma da titolare anche contro l'Inter. Al Dall'Ara l'estremo difensore albanese ha sfoderato una prestazione attenta, dando sicurezza alla difesa e rispondendo presente nelle poche occasioni in cui i felsinei lo hanno chiamato in causa. "Mi è sembrato molto sicuro, ha fatto una partita giusta: stava in avanti e usciva bene anche se non ha dovuto fare grandi parate" aveva analizzato Juric al termine della gara contro il Bologna.

LE VALUTAZIONI - Quando gli è stato chiesto di un ribaltamento definitivo delle gerarchie, il tecnico è stato invece molto più cauto: "Adesso vediamo... Berisha nei primi 3-4 mesi non ha fatto bene, non era sul pezzo come avrebbe dovuto ma poi si è sistemato e ha fatto meglio durante gli allenamenti. Con Vanja sono chiaro: ha fatto un girone d'andata di altissimo livello e in alcune partite ci ha portato punti, poi ha avuto un piccolo calo che ci può stare. Ora valutiamo tutte le cose e poi decidiamo con calma". Se il tecnico in passato aveva spesso ribadito piena fiducia in Milinkovic-Savic, dopo la gara contro il Cagliari e quella di Bologna Juric ha invece aperto a valutazioni sulle gerarchie in porta.

VERSO L'INTER - In attesa delle valutazioni su chi sarà il portiere titolare in questo finale di stagione, ad agevolare la scelta tra i pali sono le condizioni di Vanja. Il gigante serbo non ha ancora ripreso ad allenarsi dopo l'infortunio alla mano e c'è la possibilità che non recuperi in tempo per la gara di domenica sera contro l'Inter. Ecco perché ad oggi, a prescindere da quelle che saranno le valutazioni di Juric e del suo staff sulle gerarchie tra portieri, Berisha vede più vicina la conferma contro i nerazzurri. Si prospetta dunque un'ulteriore occasione per l'ex Spal e Atalanta, che in caso di buona prova contro gli uomini di Inzaghi potrebbe rafforzare la sua candidatura per il ruolo da titolare nel finale di stagione.