Inter-Torino, vertice Cairo-Juric negli spogliatoi: “Capiamo come migliorare”

Il confronto al termine della gara contro l'Inter: occasione per parlare anche dell'imminente mercato di gennaio

Al termine della gara contro l'Inter, negli spogliatoi di San Siro, si è tenuto un confronto tra Juric e la società con anche il presidente Cairo. Un conciliabolo di oltre 20 minuti, un'occasione per fare il punto della situazione al termine del girone d'andata, pensando già a come si potrebbe migliorare la squadra nell'ormai imminente mercato di gennaio. "Abbiamo fatto un resumé di squadra, cercando di capire dove possiamo migliorare ma senza dimenticare le cose che vanno bene che sono tantissime. Ma ci sono anche aspetti in cui sento che si può migliorare" ha spiegato il tecnico nel post partita. Sempre a proposito di Cairo e di mercato, Juric è tornato a parlare delle dinamiche dell'ultima sessione e delle sue aspettative per il futuro, in modo ottimista e costruttivo: "All’inizio non sono stato capito molto, quando arrivi in una società nuova ti misurano e vedono com’è. Arrivano da anni in cui hanno fatto grandi investimenti con pochi risultati. Quindi è normale che ci sia stata un po’ di paura. Forse adesso anche il presidente è stracontento, vede tante cose belle, e sta capendo che dobbiamo fare cose ancora più belle insieme. Spero che cerchino insieme a me di migliorare le cose". Dopo il confronto con Cairo, insomma, Juric è apparso sereno e consapevole che il suo modo di fare calcio sta facendo breccia nelle intenzioni della società.