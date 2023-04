ToroPreview, verso Lazio-Torino: “Quale coppia in mezzo al campo?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Silvio Luciani, Luca Sardo e Roberto Ugliono.

Un Toro poco brillante affronta una Lazio lanciatissima: che partita dobbiamo aspettarci all’Olimpico?

Luciani - A guardare motivazioni, classifica e stato di forma viene da dire che quella contro la Lazio è una partita proibitiva per il Toro. Eppure sono fiducioso, perché dopo quattro risultati negativi i granata avranno voglia di fare uno scalpo illustre e avranno meno pressioni dei biancocelesti, che per conformazione tattica sono una di quelle squadre che il Toro di Juric può mandare in seria difficoltà.

Sardo - Mi aspetto una Lazio a trazione anteriore: i biancocelesti devono consolidare il secondo posto in classifica e la qualificazione in Champions League. La squadra di Sarri è in forma e non perde in campionato dall’11 febbraio. Per il Toro non sarà una gara facile.

Ugliono - La Lazio ha molte più motivazioni del Torino in questo momento, a maggior ragione dopo che alla Juventus sono stati dati i 15 punti tolti dalla penalizzazione. I biancocelesti devono vincere e non sbagliare, per questo mi aspetto che i biancocelesti dominino la gara territorialmente. Va detto, però, che con Juric in panchina il Toro non ha mai sfigurato.

Capitolo difesa: su chi puntereste ai fianchi di Schuurs?

Luciani - Giocherei con Gravillon e Buongiorno. Quando è sceso in campo l'ex Reims ha dimostrato di poter essere il titolare della prossima stagione ed è ora di dargli continuità. Sceglierei Buongiorno più per una questione tattica, perché penso che in una partita del genere Rodriguez sia più utile sulla fascia, per contenere le catene dei biancocelesti ed avere più pulizia nel possesso.

Sardo - Ai fianchi di Schuurs - che tornerà al centro della difesa dopo la squalifica scontata con la Salernitana - schiererei Djidji e Buongiorno. Juric potrebbe puntare sull’esperienza di Djidji all’Olimpico preferendolo a Gravillon.

Ugliono - Io punterei su Rodriguez sul centro sinistra e Gravillon come braccetto di destra. Il primo lo metterei titolare per provare a puntare sulle sue qualità tecniche e sulla sua esperienza, mentre il secondo per continuare a testarlo per decidere se riscattarlo o meno.

Quale coppia schierare in mezzo al campo?

Luciani - Il secondo tempo di Vlasic a centrocampo è stato interessante ma i presupposti della partita sono diversi e penso che il Torino abbia bisogno di un'alternativa di qualità sulla trequarti. Vorrei vedere Ricci e Ilic, perché penso che possano togliere il possesso del pallone alla Lazio ma penso che giocherà Linetty: sarà fondamentale seguire gli inserimenti delle mezze ali e il polacco è il migliore centrocampista del Torino nella lettura delle situazioni senza palla.

Sardo - In mezzo al campo punterei sulla coppia Vlasic-Ilic. Il croato ha fatto bene in quel ruolo con la Salernitana e lo stesso Juric ha detto potrebbe nuovamente ricoprire quella posizione: a sorpresa questa potrebbe essere la mossa del tecnico granata, con Ricci che eventualmente potrebbe entrare a gara in corso.

Ugliono - Punterei su Linetty-Ilic. Il polacco ha sempre fornito buone prestazioni e merita di giocare dal primo anche contro la Lazio. Ilic per me è insostituibile e quindi è presto fatto il tandem di centrocampisti. Poi Linetty quest'anno ha già fatto bene a Roma...

Chi sulla trequarti a supporto di Sanabria?

Luciani - Assolutamente Radonjic, perché merita continuità dopo le buone prestazioni che sta sfoderando e perché sta creando una mole di gioco offensiva di cui il Torino non può fare assolutamente a meno. Poi Miranchuk più di Vlasic, perché il russo sembra un po' sottotono ma può risultare determinante con una giocata.

Sardo - Sulla trequarti schiererei la coppa Miranchuk-Radonjic. Il serbo in questo momento è tra i giocatori più in forma del Torino e fossi in Juric non farei a meno di lui. Karamoh a gara in corso potrebbe essere un’arma importante.

Ugliono - In questo momento mi sembra impossibile non schierare dal primo minuto la coppia Miranchuk-Radonjic. Dispiace per Karamoh, perché la sua crescita prima dell'infortunio sembrava promettere bene, ma in questo momento il serbo ex Marsiglia va schierato e valorizzato quanto più possibile. La continuità di prestazioni di Radonjic è una buona notizia anche per il futuro. Se Juric è davvero riuscito a cambiarlo, forse il Toro ha già in casa l'acquisto per la prossima stagione.