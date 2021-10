ToroPreview, verso Torino-Genoa: “Vanja, una scelta che sta pagando?”

Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro

Quattro domande, tre pareri in merito. Le nostre opinioni, a volte concordi e a volte discordanti tra di loro. Ecco ToroPreview: prima della partita, tre dei nostri giornalisti risponderanno alle domande della redazione, dicendo la loro sull’impegno che attende la squadra e in generale sul momento dei granata. Opinioni personali a volte agli antipodi, per cercare di dare una visione più completa possibile al lettore sull’argomento trattato. Questa settimana, dall’altra parte del microfono ecco i nostri Luca Sardo, Federico De Milano e Beatrice Andreello.

Dopo le sconfitte nel derby e contro il Napoli arriva a Torino il Genoa: raccogliere meno di tre punti sarebbe un passo falso?

Sardo – Nonostante le buone prestazioni fatte nelle ultime partite (specie con Juventus e Napoli), il Torino ha raccolto meno di quel che ha seminato. Sono infatti solo 8 i punti del Toro fino ad ora e per questo i granata con il Genoa dovranno vincere per fare un salto in classifica. L'importante ovviamente è non perdere, ma il pareggio con questo Genoa sarebbe un mezzo passo falso per il Toro.

De Milano – Il Toro ha bisogno di punti soprattutto per il morale. Sono già diverse partite che raccoglie meno di quanto meritato. Il Genoa non è mai un avversario comodo ma giocando tra le mura amiche i granata avranno bisogno di un'iniezione di fiducia e di muovere la classifica, che è rimasta ferma già negli ultimi due turni. Quindi dicò di sì, non vincere sarebbe un passo falso.

Andreello – Abbiamo visto come nelle ultime gare la buona prestazione non è bastata affinchè il Toro racimolasse i punti necessati per stare in una posizione tranquilla in classifica. Nella partita di oggi serve un passo in più oltre alla buona prestazione, che è quindi cercare di portare e mentenere il risultato in nostro favore. Ma penso che la società, i giocatori e l'allenatore in primis ne siano consapevoli e ci abbiano lavorato sopra per tutta la settimana.

In mezzo al campo quanto peserà l’assenza di Mandragora? Su chi puntereste in mediana?

Sardo – Peserà tanto l'assenza in mezzo al campo di un giocatore come Mandragora che - dopo aver contribuito senza dubbio la passata stagione alla salvezza del Torino - stava diventando sempre più importante per questa squadra. Al suo posto fossi in Juric opterei per la coppia Pobega-Lukic: a gara in corso darei una chance anche a Daniele Baselli.

De Milano – Mandragora è davvero un giocatore fondamentale per la formazione di Juric. In queste settimane di sua assenza se ne sentirà la mancanza e il tecnico granata dovrà essere bravo a studiare le mosse adeguate affinché non venga rallentata troppo la manovra. Per il match di stasera con il Genoa schiererei certamente Pobega e poi uno tra Lukic e Linetty ma forse quest'ultimo non è adatto al ruolo dal momento che Juric lo ha sempre fatto giocare sulla trequarti.

Andreello – L'assenza di Mandragora ha spiazzato un po' tutti all'interno della squadra, sappiamo quanto Rolando sia fondamentale al centro del campo e lo si è visto anche nelle ultime gare. Probabilmente, per compensare la sua assenza punterei su un Pobega titolare, che come è stato detto anche da Juric stesso sta diventando un giocatore più che essenziale nella formazione granata, e affiancato da Lukic credo che possano offrire tanto, sia sul livello offensivo che difensivo.

Torino-Genoa sarà anche Milinkovic-Savic contro Sirigu: si può dire che per ora la scelta dei granata di puntare sul serbo sembrerebbe pagare?

Sardo – Senza dubbio. Il Torino questa estate ha deciso di puntare forte su Vanja Milinkovic-Savic tra lo scetticismo di molti tifosi: dopo un inizio non troppo convincente, ora Vanja sta facendo vedere diverse cose positive, dimostrando i motivi per i quali Juric e la società hanno deciso di puntare sul serbo.

De Milano – Erano davvero in pochi quelli soddisfatti della scelta di puntare su Milinkovic-Savic come portiere titolare e io devo dire che non ero tra quelli. Dopo queste prime 8 partite però mi sono ricreduto e il portierone serbo è stata la ventata di aria fresca necessaria dopo le ultime due stagioni difficilissime. Con questo non voglio dire che Sirigu fosse il colpevole assoluto però quando le cose vanno male, cambiare può essere la soluzione migliore.

Andreello – All'inizio del campionato, pochissime persone sembravano essere d'accordo su Milinkovic-Savic come primo portiere, ma penso che nel corso della stagione - fino ad oggi - la maggior parte si sia ricreduta. Milinkovic-Savic attualmente è il secondo portiere imbatuttuto e penso che questo sia molto utile alla squadra, e a lui stesso. Quindi sì, aver puntato su Milinkovic-Savic sta dando i suoi risultati.

Davanti ci sono tre punte per una sola maglia: chi scegliereste tra Sanabria, Belotti e Zaza?

Sardo – Considerando anche il turno infrasettimanale di martedì prossimo, oggi pomeriggio farei riposare Sanabria che ultimamente ho visto non al meglio. Per questo schiererei dal primo minuto il Gallo Belotti: con il Napoli è entrato bene e il match di oggi con il Genoa darebbe al capitano granata continuità e minutaggio, cosa che gli permetterebbe di ritrovare la miglior condizione dopo il problema al perone che lo ha tenuto lontano dal campo per 50 giorni.

De Milano – Sanabria nelle ultime partite mi è sembrato un po' stanco, complice anche le lunghe trasferte fatte per le nazionali. Zaza non ha ancora disputato un solo minuto in questo campionato quindi lo farei entrare con più calma magari facendogli fare qualche spezzone di gara nella ripresa. Se sta bene io farei sempre giocare Belotti che ha bisogno di ritrovare il giusto feeling con la maglia granata e con il campo. Al di là di qualsiasi discorso extra-campo che andrà valutato in altre sedi.

Andreello – Sanabria è il giocatore che più ha sentito la mancanza di Belotti e Zaza durante i loro infortuni. Tutto l'attacco pesava sulle sue spalle e quindi ora che sia Belotti che Zaza sono rientrati, credo che Sanabria possa fermarsi, considerata anche la partita di martedì contro il Milan, e che possa essere sostituito magari da Belotti, ma facendolo alternare poi a Zaza, viste anche le loro condizioni, che per nessuno dei due sono al massimo.