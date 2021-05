Tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone, il Torino esprime il proprio cordoglio

Il messaggio è apparso sul profilo Twitter della società. Al momento i morti risultano essere tredici, due bambini in pronto soccorso

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per l'immane tragedia, esprimono il cordoglio e l'affettuosa vicinanza alle famiglie delle vittime coinvolte nell'incidente della funivia Stresa-Mottarone", questo il messaggio lasciato dal Torino sul proprio profilo Twitter sulla tragedia accaduta oggi sulla funivia Stresa-Mottarone che ha scosso tutta l'Italia e non solo. Questa mattina una cabina piombata al suolo nella mattina di domenica, 23 maggio, viaggiavano almeno 15 persone. L’incidente è avvenuto nella parte più alta del percorso di 20 minuti che parte dal Lago Maggiore per raggiungere un’altezza di 1.491 metri. Attualmente le vittime sono 13, mentre due bambini sono sopravvissuti ma risultano essere feriti in modo grave, trasportati a Torino in codice rosso con l’eliambulanza.