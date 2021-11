Udinese, sono 23 i convocati di Gotti per la sfida contro il Torino

Ecco l'elenco dei convocati dell'Udinese per il match di domani sera tra i granata e i bianconeri

L'allenatore dell'Udinese Luca Gotti ha comunicato l'elenco dei giocatori convocati per la partita di domani sera in casa del Torino di Ivan Juric. Il tecnico bianconero ha inserito 23 elementi in questa lista lasciando fuori solamente lo squalificato Makengo, l'infortunato Teodorczyk e l'esterno danese Stryger Larsen che, come anticipato ieri, sta vivendo una situazione complicata con la società per il rinnovo del suo contratto. Di seguito l'elenco completo dei convocati dell'Udinese per il match di domani: