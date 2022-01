UFFICIALE – Demba Seck è un nuovo giocatore del Torino

Demba Seck è un nuovo giocatore del Torino a disposizione di Juric

Seck è nato a Guédiawaye, in Senegal, il 10 febbraio 2001. Nel 2017 è entrato a far parte delle giovanili della S.P.A.L.. In seguito è stato ceduto in prestito all'Imolese prima e al Sasso Marconi, in serie D, poi. Tornato a Ferrara, nella stagione 2020/'21 ha alternato 19 presenze e 4 gol nel campionato Primavera a 7 presenze in serie B. Quest' anno per Seck è arrivata la definitiva consacrazione nel campionato cadetto, con 18 presenze ed una rete.