UFFICIALE – Domani il raduno: niente allenamento, solo tamponi e sierologici

Nei prossimi giorni visite mediche e primi allenamenti al Filadelfia

Con un comunicato diramato sul proprio sito, il Toro ha ufficializzato che domani partirà ufficialmente la nuova stagione. In programma ancora nessun allenamento: la squadra si sottoporrà a tamponi molecolari ed esami sierologici. Quindi nei giorni successivi i giocatori saranno sottoposti alle visite mediche ed inizieranno a sostenere i primi allenamenti al Filadelfia. Ancora da definire se l'impianto sarà o meno aperto al pubblico.

"Domani, martedì 6 luglio, prenderà ufficialmente il via la stagione 2021-2022 del Torino Football Club: in programma tamponi molecolari ed esami sierologici per tutto il gruppo squadra.