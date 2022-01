Un voto al girone di andata del Torino? Per i lettori i granata meritano un 6

Con 399 preferenze i lettori di Toro News hanno giudicato "sufficiente" le prestazioni della squadra di Juric al termine del girone di andata

Per i lettori di Toro News il girone di andata del Torino è da 6 in pagella. Con 399 preferenze (47.56%) su un totale di 839 votanti, il giudizio di voi lettori per la squadra granata allenata da Ivan Juric che ha terminato questa prima parte di campionato all'undicesima posizione in classifica con 25 punti è "sufficiente". 377 lettori (44.63%) invece hanno dato un 7 alle prestazioni di Lukic e compagni che in queste prime 19 partite hanno senza ombra di dubbio cambiato atteggiamento rispetto alla stagione precedente.