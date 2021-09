Under 21, Kazakistan-Danimarca 0-1: Warming in campo all’83’

Nelle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2023 l'attaccante granata trova i primi minuti della stagione in una competizione ufficiale

Irene Nicola

La Danimarca Under 21 supera di misura il Kazakistan, con una vittoria per 1-0 firmata da William Vick. A partita in corso Sorensen si serve anche dell'attaccante granata Magnus Warming, che trova spazio all'83' e accumula i primi minuti in una competizione ufficiale della sua stagione.

LA PARTITA - Jasper Sorensen schiera la Danimarca con il 4-3-3. Negli undici iniziali non c'è spazio per Magnus Warming, che siede in panchina. I danesi tengono in mano il pallino del gioco nel primo tempo, il gol però fatica ad arrivare e il Kazakistan trova qualche spunto. La partita cambia nel secondo tempo, quando i kazaki si trovano al 78' in 10 per l'espulsione di Sovet, arrivata dopo il secondo cartellino giallo. I danesi allora affondano subito il colpo con Vick e passano in vantaggio proprio al 78'. L'attaccante granata Warming entra poco dopo, all'83', e cerca subito una conclusione, mal calibrata. Poi si fa ancora vedere, ma viene ostacolato da Zhumakhanov, che rimedia un giallo nel contrasto con il danese granata.

IL GIRONE - Per la Nazionale di Sorensen si tratta dei primi 3 punti per la qualificazione agli Europei del 2023. I danesi sono bravi a non steccare all'esordio, evitando di perdere punti preziosi in vista di un confronto contro l'agguerrito Belgio. La classifica del girone, al momento, vede sempre primo il Belgio a 6 punti, con la Danimarca che insegue a 3. Il Kazakistan rimane fermo a 0 dopo le sconfitta con le prime due della classe.