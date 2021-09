Venezia-Torino 1-1, le reazioni social: “Djisgrazia”

I migliori tweet dei tifosi granata sul pareggio esterno del Torino a Venezia

Un errore di Djidji fa perdere altri due punti ai granata, che vengono fermati sull'1-1 dal Venezia. Occasione sciupata per il Toro, che dopo aver trovato il vantaggio col primo gol in Serie A di Brekalo si è fatto raggiungere su rigore da Aramu. I commenti dei tifosi granata sui social si concentrano soprattutto sull'errore di Djidji, che ha commesso due falli da rigore in due gare consecutive. Questi i commenti dei tifosi granata su Twitter.