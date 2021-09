Venezia-Torino, le probabili formazioni: granata con gli uomini contati

Le certezze di Ivan Juric e gli ultimi dubbi da sciogliere prima del match in programma lunedì contro il Venezia

Domani sera il Torino di Ivan Juric affronterà il Venezia e il tecnico granata sembra essere intenzionato a confermare il suo solito modulo: il 3-4-2-1. Il problema principale per l'allenatore del Toro è rappresentato dalla lunga lista di giocatori indisponibili nel reparto avanzato. Belotti, Zaza, Praet e Pjaca non saranno infatti a disposizione per la trasferta di Venezia. Alle spalle di Sanabria dovrebbero dunque essere riconfermati Linetty e Brekalo mentre ci sono ancora diversi dubbi per quanto riguarda la linea di difesa e quella di centrocampo. Qui potrete trovare le probabili formazioni del match, con gli ultimi dubbi che restano da sciogliere a Juric e il punto sulle indisponibilità tra le fila granata.