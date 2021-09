Zanetti: “Dobbiamo avere più coraggio. Torino? Sarà una bella emozione…”

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 22: Venezia FC coach Paolo Zanetti issues instructions to his players during the Serie A match between AC Milan and Venezia FC at Stadio Giuseppe Meazza on September 22, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Paolo Zanetti ha presentato Venezia-Torino alla vigilia del match valido per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico della formazione lagunare è intervenuto in conferenza stampa e ha esordito così: "Sicuramente è bello incontrare nuovamente da allenatore una piazza dove sono stato per quattro anni, sono colori che chi li ha indossati sa cosa significano. Sicuramente una bella emozione - prosegue Paolo Zanetti - , ma le mie emozioni personali non contano nulla, conta la prestazione e contano i punti". L'allenatore del Venezia continua parlando delle condizioni in cui si trova il Torino: "Domani sarà una gara difficile, il Torino è in salute, gioca bene, ha cambiato marcia con Juric, è una squadra molto fisica, gioca duelli a tutto campo, detto questo subisce pochissimo e attacca con rabbia. Dovremo avere più fame di loro, più rabbia di loro, siamo alla ricerca costante di punti. Le prestazioni non stanno mancando, stanno mancando punti e pericolosità". Prima di fare il punto sugli indisponibili, Zanetti mette in chiaro l'obiettivo, quello che deve cercare di fare la squadra per ottenere punti, soprattutto in casa: "Dobbiamo cercare per le partite in casa di avere più coraggio, essere più aggressivi per non strappare solo il punticino ma vincere le partite. Nel percorso abbiamo dovuto dare una fisionomia alla squadra, spesso nei primi tempi l’avevamo smarrita, ultimamente stiamo in campo meglio, lo si vede, il problema è che quel poco che subiamo capitoliamo".