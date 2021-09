Venezia-Torino, perché sì e perché no: granata superiori, ma in attacco…

Ci siamo: dopo il pareggio di giovedì contro la Lazio, il Torino tornerà in campo alle 20:45 per il monday night contro il Venezia. Come di consueto, nel percorso di avvicinamento al match analizziamo i temi principali nel “perché sì e perché no”: due motivi per cui credere nel Torino, altrettanti per temere l’avversario di turno, in questo caso il Venezia di Paolo Zanetti.