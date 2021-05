Verona-Torino 1-1: infortunio per Nkoulou, assente contro il Milan per squalifica

Il difensore camerunense è stato sostituito da Lyanco al 51'

Davide Nicola deve fare a meno di Nicolas Nkoulou. Il difensore camerunese è dovuto uscire al 51' della sfida contro il Verona per un problema alla caviglia. Nkoulou è rimasto a terra dopo un allungo per recuperare palla. Al suo posto è entrato Lyanco. Si tratta del secondo difensore perso da Nicola, che aveva dovuto rinunciare a Izzo prima della partita. Nkoulou, comunque, non ci sarebbe stato a prescindere per la prossima gara (contro il Milan mercoledì sera) perché è stato ammonito contro il Verona dopo un fallo su Kalinic ed era diffidato.

Il giocatore, prima di essere sostituito, aveva comunque chiesto a Nicola di poter continuare a giocare, ma il tecnico granata ha preferito non correre rischi e far entrare Lyanco al suo posto. Una scelta giusta alla fine. Nkoulou è uscito dal campo accompagnato dallo staff e zoppicava vistosamente, così come era successo in occasione del gol di Vojvoda, quando Belotti l'aveva preso sotto braccio per portarlo dai compagni a esultare. Il giocatore è rimasto in panchina con una borsa di ghiaccio sulla caviglia