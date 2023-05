Verona-Torino 0-1 al 45′: perla di Vlasic, manca un rigore su Ilic

Juric conferma in blocco il terzetto difensivo già schierato domenica scorsa contro il Monza: Schuurs recupera dall'elongazione all'adduttore ma va in panchina, al centro c'è dunque Buongiorno con Djidji e Rodriguez ai suoi fianchi. Sulla corsia di sinistra confermato Vojvoda, sul versante opposto Singo rientra dalla squalifica e prende il posto di Lazaro. In mezzo al campo confermata la coppia Ricci-Ilic, sulla trequarti il tecnico deve invece fare i conti con l'assenza per una frattura al mignolo del piede di Miranchuk: Karamoh vince il ballottaggio con Seck per affiancare Vlasic a supporto di Sanabria. Verona schierato a specchio: alle spalle di Djuric ci sono Ngonge e il grande ex Verdi.

Il primo tempo: eurogol di Vlasic, manca un rigore su Ilic

Il primo sussulto della gara è del Verona con un tiro da fuori di Tameze che non sorprende Vanja. Quindi sono i granata a sfondare con Karamoh, che penetra in area su filtrante di Vlasic e mette in mezzo: ci arriva Vojvoda, che da posizione defilata non inquadra lo specchio. All'8' è ancora il kosovaro a provarci, trovando la chiusura di Hien a pochi metri dalla linea di porta. Due minuti più tardi sono ancora i granata ad avere un'ottima occasione, ma Ricci sbaglia l'ultima apertura in una situazione di tre contro due. Al 22' Magnani è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico: Zaffaroni deve quindi giocarsi il primo cambio inserendo Coppola al suo posto. I granata recriminano quindi per un intervento di Faraoni su Ilic in area: il rigore sembrava netto. Pochi istanti più tardi il serbo si vede invece sventolare il cartellino giallo per un intervento in mezzo al campo sullo stesso Faraoni. A portare meritatamente in vantaggio il Toro è Vlasic, che al 28' si sblocca con un eurogol. Il croato riceve da Sanabria, controlla, se la sposta sul sinistro e lascia partire una sassata dai venticinque metri che si infila sotto l'incrocio dei pali. Una perla quella del trequartista granata, che ritrova un gol che mancava addirittura dalla gara di novembre contro la Sampdoria. Gli scaligeri provano a farsi vedere con un'imbucata di Tameze per Lazovic, chiuso con i tempi giusti da Buongiorno in calcio d'angolo. In chiusura di primo tempo c'è ancora spazio per un'occasione di Sanabria, che anticipa sul primo palo su suggerimento di Karamoh ma calcia alto. Prima frazione chiusa meritatamente in vantaggio dai granata, chiamati ad evitare cali nella ripresa contro un Verona che alzerà inevitabilmente i ritmi in cerca di punti vitali per la salvezza.