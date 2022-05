Verona-Torino 0-1, le reazioni social: “Brekalo voleva togliere ogni dubbio…”

I migliori tweet dei tifosi granata sulla partita vinta dal Toro: "Vittoria meritata, la dedichiamo a Gianluca Caprari e Igor Tudor"

Una prestazione maiuscola: per intensità, maturità e determinazione oltre che per le qualità tecniche espresse. Il Torino sbanca Verona e raggiunge quota 50 punti in classifica grazie alla splendida rete siglata da Brekalo e i tifosi granata, giustamente, esultano sui social. Tanti gli elogi per la truppa di Juric, da Berisha a Belotti e Pellegri, passando per Zima e Rodriguez: di seguito i migliori tweet su Verona-Torino.