Verona-Torino è anche Ricci contro Tameze: due pupilli di Juric a confronto

Nel match tra Verona e Torino, in programma domenica 14 maggio alle ore 12.30 allo stadio Bentegodi valido per le trentacinquesima giornata di campionato, le due squadre si giocheranno una fetta importante di questa stagione: i gialloblù hanno bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione (al momento sono a +3 dalla terzultima, lo Spezia), mentre i granata sono in lotta per un posto in Europa molto ardua considerate le cinque squadre ferme e quota 46 punti in classifica (Fiorentina, Bologna, Monza, Udinese e lo stesso Toro). In questo momento della stagione una sconfitta complicherebbe i piani per entrambi di club. Verona-Torino metterà a confronto anche due pupilli di Ivan Juric: Adrien Tameze (che ha alleato proprio al Verona nella stagione 2019/2020) e Samuele Ricci (che sta allenando tutt'ora a Torino).