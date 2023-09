Verso Salernitana-Torino, l’infermeria: Juric ritrova Sanabria ma ne perde due

La notizia più positiva in vista della trasferta di Salerno è senza dubbio il recupero di Sanabria. Il centravanti paraguyano si era fermato nel primo tempo della gara contro il Milan per un acciacco muscolare e aveva saltato la partita successiva contro il Genoa. La sosta ha permesso al numero nove granata di tornare a disposizione: martedì Sanabria ha ripreso a lavorare con il gruppo e sarà dunque a disposizione di Juric per la gara contro la Salernitana. Così come ci sarà anche Vlasic, già rientrato in campo con la Croazia.

Vojvoda e Popa out

Per il resto, per quelle che sono le informazioni al momento note, il tecnico dovrà rinunciare a due giocatori. La perdita più pesante è quella di Vojvoda. Il kosovaro ha accusato un problema muscolare in nazionale. Una sofferenza focale del bicipite femorale sinistro lo costringerà a non partire per Salerno insieme ai compagni: l'obiettivo è tornare a disposizione per la gara di domenica prossima contro la Roma. Tempi di recupero più lunghi per Popa, vittima di un brutto infortunio in allenamento. Il terzo portiere granata, dopo un contrasto, ha riportato una frattura alla parete orbitaria.