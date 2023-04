Verso Torino-Atalanta, prevendita a rilento: ancora biglietti in tutti i settori

Per l'occasione sono stati varati prezzi speciali per gli under 25

Nonostante il successo dello scorso turno in casa della Lazio e le promozioni varate dal club granata, quella per Torino-Atalanta è stata fino a questo momento una prevendita tiepida. Sono infatti disponibili biglietti ancora in tutti i settori dello stadio, compresa la Curva Maratona.

Le promozioni: sconti per gli under 25

Per acquistare i biglietti per la gara in programma sabato alle 20.45 contro l'Atalanta ci sarà ancora tempo, ma come detto la vendita dei tagliandi non sta andando a gonfie vele. Per l'occasione la società ha provato ad invogliare i tifosi con una promozione rivolta ai più giovani, riservando prezzi speciali agli under 25. I biglietti nelle curve, ad esempio, costano 10€ per i minori di venticinque anni (QUI tutti i dettagli per l'acquisto dei tagliandi).