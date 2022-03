Vittorie e prestazioni ok, poi un crollo: così il Toro di Juric dopo le soste

Il Torino con il tecnico croato ha molto spesso trovato la vittoria dopo le pause per le Nazionali: ma l'ultimo precedente preoccupa

Gualtiero Lasala

Il Torino si prepara per tornare in campo, dopo la sosta per le Nazionali. I granata andranno a Salerno per sfidare la squadra di Davide Nicola, vecchia conoscenza granata. Il Toro ha bisogno di tornare a fare punti, dopo un periodo nero: il successo infatti manca dal 15 gennaio, quando i granata espugnarono Marassi contro la Sampdoria. La partita di sabato sera arriva dopo una finestra di impegni internazionali e si sa che i 15 giorni di pausa hanno spesso un impatto sul rendimento delle squadre, un po' perchè interrompono il ritmo della routine dal punto di vista mentale e fisico, un po' perchè chi va in Nazionale torna sempre con un carico di fatica in più da smaltire. Come si è comportato il Torino in questa stagione dopo le pause?

PAUSE - In questa stagione il rapporto con il rientro dopo le soste Nazionali è da considerarsi comunque positivo. La prima sosta è stata quella di settembre, dopo la quale il Toro ha trovato il primo successo stagionale, proprio contro la Salernitana - al tempo allenata da Castori - con un punteggio secco di 4-0 senza appello. La seconda pausa è stata un po' più amara, perché il Torino è caduto a Napoli contro la squadra di Spalletti, ma ha disputato una partita molto buona, tirando più dei padroni di casa e creando più occasioni da gol (con Brekalo protagonista di due errori sotto porta), per poi subire il gol-beffa di Osimhen a 10 minuti dalla fine. La sosta di novembre è stata dolce, con la partita casalinga vinta contro l'Udinese per 2-1, ma il rientro più bello per i granata è stato quello dopo un'altra pausa, quella natalizia. Il Toro è sceso in campo contro la Fiorentina disputando la miglior gara della stagione, schiantando la Viola 4-0.

CAMBIO - Ma la tendenza che parlava di un buon rendimento del Torino post pause per le Nazionali è stata smentita proprio nell'ultima sosta, quella di febbraio. La squadra di Juric aveva appena concluso un periodo d'oro dal punto di vista del calcio espresso, con due vittorie ed un pareggio che avevano portato i granata a ridosso della zona europea. Nella partita al rientro dalla pausa per le Nazionali i granata hanno affrontato l'Udinese alla Dacia Arena, perdendo 2-0 nei minuti di recupero: quella gara è stata l'inizio del declino del Toro, che ha collezionato solo tre punti in sette partite, affrontando il periodo più nero della gestione Juric. Adesso arriverà la Salernitana, di nuovo, e il Toro del tecnico croato avrà la responsabilità di ritrovare gioco e punti importanti, per mettersi alle spalle questo momento complicato e ritornare in pista, in particolar modo per centrare la parte sinistra della classifica.