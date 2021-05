Vojvoda: dai due gol a Superga. E per il Milan si rinnova il duello con Singo

L'esterno kosovaro ci ha preso gusto: contro l'Hellas Verona il suo secondo gol in granata. Ora si ricandida contro il Milan

Nicolò Muggianu

Altro giro e altra rete per Mergim Vojvoda, che dopo il gol-vittoria messo a segno contro il Parma una settimana fa si è ripetuto anche contro l'Hellas Verona di Ivan Juric. Sembra averci preso gusto l'esterno kosovaro, che prima della marcatura realizzata contro la formazione di D'Aversa aveva segnato soltanto due gol in carriera tra i professionisti. Un netto cambiamento di tendenza dunque per lui, che ora si candida per una maglia da titolare anche contro il Milan.

A VERONA - Un match dai due volti quello messo in campo dall'ex Standard Liegi al Bentegodi: un primo tempo in cui è parso in evidente difficoltà contro Lazovic ed una ripresa in crescita, culminata con l'illusorio gol del vantaggio del Torino all'85'. Una bella torsione di testa quella di Vojvoda, che ancora una volta si è fatto trovare pronto sulla giocata offensiva "esterno per esterno" tanto cara a mister Davide Nicola. Una marcatura, la seconda consecutiva, che oltre a regalare un punto prezioso a Belotti e compagni dà un'ulteriore spinta anche al morale del calciatore che ora si candida per una maglia da titolare anche contro il Milan.

SUPERGA - In attesa di capire se sarà ancora lui a spuntarla contro i rossoneri nel duello interno con Singo, l'esterno classe 1995 nella giornata di ieri ha fatto visita alla basilica di Superga per rendere omaggio al Grande Torino. Un appuntamento che Vojvoda, al suo primo anno di Toro, non aveva ancora avuto modo rispettare viste le stringenti normative anti-Covid che hanno costretto la squadra tra le mura del Filadelfia in occasione delle commemorazioni del 4 maggio. Una sorta di battesimo granata per lui, che adesso spera di avere altre chance di incidere anche nelle prossime partite. A partire dalla gara di domani sera contro il Milan, in programma all'Olimpico Grande Torino alle ore 20.45.