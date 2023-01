Ag. Brekalo: “Il Toro non era pronto a riscattarlo”. Ma a smentirlo è Josip

Josip Brekalo torna in Italia e in Serie A, ma non con la maglia del Torino: l’ex giocatore granata, infatti, è da pochi giorni diventato un nuovo attaccante della Fiorentina. Il suo rapporto con la società granata, però non si è concluso nei migliori dei modi. Il suo agente, Andy Bara, in un’intervista ai microfoni di Sportske ha così commentato l’esperienza in granata del giocatore, terminata poi con un non riscatto: “Quest’estate il Wolfsburg era convinto che il Torino avrebbe acquistato Josip, e quelle trattative sono durate a lungo, ma il Torino non era pronto a pagare quanto chiesto dal Wolfsburg”.