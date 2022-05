Al via la prima edizione del Memorial Daniel Guerini: ci sarà anche il Torino

Prima edizione del Torneo che si terrà a Roma dal 3 al 5 giugno

Un torneo per ricordare Daniel Guerini. Dal 3 al 5 giugno a Roma, presso la Spes Montesacro - in via dell'Ateneo Salesiano 82 -, si terrà la prima edizione del "Memorial Daniel Guerini", un'iniziativa in memoria del giovane calciatore classe 2002, scomparso in un tragico incidente stradale il 24 marzo 2021, all'età di 19 anni. A lanciare l'evento in memoria di Guero, ex giocatore della Primavera di Lazio e Torino, ricordato con affetto da entrambe le squadre, è stato Alberto Aquilani, presidente della Spes Montesacro e allenatore della Fiorentina Primavera.