Arrestato Rosario D’Onofrio per traffico di droga: era procuratore capo dell’AIA

Il procuratore capo dell'AIA Rosario D'Onofrio tra i 42 arrestati per traffico di droga in Lombardia

Stando a quanto riportato da La gazzetta dello Sport e altre testate giornalistiche nazionali, tra i 42 arrestati per traffico internazionale di droga in Lombardia ci sarebbe anche il procuratore capo dell'AIA - Associazione Italiana Arbitri - Rosario D'Onofrio. Nell'operazione guidata da dalla Dda di Milano, infatti, sembrerebbe che anche D'Onofrio, insieme a collaboratori italiani, spagnoli ed albanesi, abbia contribuito all'introduzione in Lombardia di oltre 6 tonnellate di droga, tra cui hashish e marijuana, tra il 2019 e il 2021. Da parte dell'AIA, considerata in questa questione parte lesa, sono stati presi subito provvedimenti: il presidente Trentalange. infatti, ha predisposto e annunciato le dimissioni del procuratore capo, senza delinearne le motivazioni. Anche il presidente della FIGC Gravina si è espresso in merito: "Sono sconcertato. [...] Una cosa è certa, la Figc assumerà tutte le decisioni necessarie a tutela della reputazione del mondo del calcio e della stessa classe arbitrale".