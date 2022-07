Cairo conferma: “Risolti tutti i contenziosi con Blackstone: rammaricati per il disagio”

Buone notizie per il presidente del Torino Urbano Cairo, che vede porre fine alla questione che da anni ormai - dal 2013 - riguardava Rcs, società di cui egli stesso ne è presidente ed amministratore delegato, in conflitto con Blackstone: nella mattinata di oggi, venerdì 15 luglio, infatti, le due parti hanno trovato un accordo. Stando a quanto anticipato da MilanoFinanza, la società di Urbano Cairo potrà riacquistare la storica sede del Corriere della Sera, sita in Via Solferino. Il presidente granata, in seguito all'accordo, ha così commentato: "Siamo soddisfatti di aver raggiunto un accordo transattivo con Kryalos e Blackstone su tutti i contenziosi in corso e per l'opportunità di riacquistare la sede storica di via Solferino. Accettiamo le decisioni del Tribunale Arbitrale e della Corte d'Appello, che hanno accertato la correttezza dell'operato di Kryalos e Blackstone e l'assenza di illeciti o malafede in relazione all'operazione del 2013. Conseguentemente, Rcs dà atto che Blackstone o Kryalos non hanno posto in essere alcuna scorrettezza e si rammarica per il disagio causato dalla controversia. Infine, ringraziamo il dottor Claudio Calabi per il suo contributo al raggiungimento di questo accordo".