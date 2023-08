Cairo investe nel campionato arabo: a LA7 i diritti della Saudi League

Il calciomercato in questo 2023 è stato stravolto dalle offerte provenienti dall'Arabia Saudita con parecchio calciatori (anche di spessore internazionale) che hanno deciso di accettare le proposte provenienti da questo Paese e trasferirsi lì. Vista la mole di giocatori importanti che è passata nella Roshn Saudi League, le TV di tutto il mondo stanno iniziando a muoversi per assicurarsi la trasmissione delle partite di questo campionato. In Italia a spuntarla è stato il padron del Torino Urbano Cairo con la sua Cairo Communication. L'imprenditore alessandrino è riuscito ad assicurarsi la trasmissione della migliore partita per ogni turno di campionato sulla sua LA7 o in alternativa su LA7D. Il pubblico di LA7 potrà quindi vedere le partite del campionato arabo a partire dal prossimo 14 agosto, a riportare la notizia è CalcioFinanza.